Okullar 4 gün mü olacak? Okul süresi kısalıyor mu?
Bazı ülkelerde okullar 4 gün olarak uygulanıyor. Ülkemizde de zaman zaman bu konu gündeme gelirken sosyal medyada da birtakım iddialar dolaşıma sokuluyor. Son söylentiler sonrası "Okullar 4 gün mü olacak" sorusu sıkça gelmeye başladı. İşte detaylar...
4 gün okul modeli, son dönemlerde yeniden tartışma konusu haline geldi. Özellikle sosyal medya paylaşımlarının artmasıyla birlikte, Türkiye’de de böyle bir düzenlemeye gidileceği yönündeki iddialar gündem yarattı. Bu nedenle “Okullar 4 gün mü olacak?” sorusu kamuoyunda sıkça dile getirilmeye başladı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya dair herhangi bir resmi karar duyurulmadı. Çeşitli ülkelerde pilot olarak uygulanan bu sistem zaman zaman Türkiye’de de tartışılsa da, ülkemizde okullar 5 gün olarak devam ediyor.