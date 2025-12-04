Okullar 4 gün mü olacak? Okul süresi kısalıyor mu?

4 gün okul modeli, son dönemlerde yeniden tartışma konusu haline geldi. Özellikle sosyal medya paylaşımlarının artmasıyla birlikte, Türkiye’de de böyle bir düzenlemeye gidileceği yönündeki iddialar gündem yarattı. Bu nedenle “Okullar 4 gün mü olacak?” sorusu kamuoyunda sıkça dile getirilmeye başladı

Okullar 4 gün mü olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya dair herhangi bir resmi karar duyurulmadı. Çeşitli ülkelerde pilot olarak uygulanan bu sistem zaman zaman Türkiye’de de tartışılsa da, ülkemizde okullar 5 gün olarak devam ediyor.