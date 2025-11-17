Okullar açıldı, İstanbullunun çilesi trafik başladı
Bir haftalık ara tatilin ardından okullarda ders zili çaldı. Milyonlarca öğrenci sabah saatlerinde okullarına gitmek için yola çıkarken İstanbul trafiği de tekrardan sıkıştı. İBB verilerine göre trafik yüzde 70 olarak ölçüldü. Ana arterlerde uzun süreli sıkışıklık oluştu.
2025-2026 eğitim-öğretim yılı ara tatilinin ardından yaklaşık 20 milyon öğrenci için bugün ders zili yeniden çaldı. Okulların yeniden başlamasıyla birlikte İstanbul’da özellikle ana yollarda sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu gözlemlendi.
Yoğunluk yüzde 70'lere ulaştı
Mecidiyeköy’de Ankara yönüne doğru araç akışının oldukça sıkışık olduğu dikkat çekti.
İBB’nin paylaştığı verilere göre megakentte trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 70 seviyesine ulaştı.