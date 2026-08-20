Okullar açılmadan kırtasiyelere sıkı denetim: 367 işletmeye yaptırım

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Ticaret Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye sektörüne yönelik denetimlerini artırdı. Beş gün içinde 81 ilde 3 bin 612 işletmeye gidilirken yaklaşık yarım milyon ürün incelendi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre çalışmalar, öğrencilerin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak ve tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla 10 Ağustos’ta başlatıldı.

Yaklaşık 480 bin ürün incelendi

Denetim ekipleri, 10-14 Ağustos tarihleri arasında kırtasiye işletmelerindeki ürünleri raf ve kasa aşamalarında kontrol etti. Beş günlük süreçte toplam 479 bin 847 ürün mevzuata uygunluk açısından değerlendirildi.

İncelemelerde ürün güvenliğinin yanı sıra tüketicilere doğru bilgi verilmesi ve raf ile kasa fiyatları arasındaki olası uyumsuzlukların belirlenmesi amaçlandı.

2 bin 954 işletmeye uyarı yapıldı

Denetimler sırasında mevzuata uyumun sağlanması ve tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi amacıyla 2 bin 954 kırtasiye işletmesine gerekli açıklamalar yapılarak uyarılarda bulunuldu.

Kontrollerde mevzuata aykırılık tespit edilen 367 işletme hakkında ise idari yaptırım uygulandı.