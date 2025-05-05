Okuların bu yıl erken kapanacağı ve yaz tatilinin erken başlayacağı yolundaki haberler bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul ediyor.

Kurban Bayramı’nın 6 Haziran 2025 - 9 Haziran 2025 arasında kutlanacak olması yaz tatilinin erkene çekileceğine dair beklentiyi artırdı.

Yaz tatilinin Kurban Bayramı tatili ile birleştirilmesi gündemde mi? Yaz tatili erkene çekilecek mi, ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Takvimi’ni 208 Mayıs 2024’te kamuoyuyla paylaşmıştı. Buna göre; 9 Eylül 2024’te başlayan eğitim-öğretim yılı 20 Haziran’da sona erecek.

Peki bu tarih Kurban Bayramı tatili nedeniyle erkene çekilecek mi?

Bu sorunun yanıtı da bizzat Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den geldi.

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “ders yılı 180 iş gününde az olamaz” maddesine atıfla hukuki olarak yaz tatilinin erkene çekilmesinin mümkün olmadığını duyurmuştu.

Bakan Tekin, açıklamasına şöyle devam etmişti: “Bizim öyle bir hesabımız yok. Zaten bayram sonrası da 2 hafta. Yani tek birkaç gün olsa bu tartışılabiliriz ama 2 haftalık bir süreç söz konusu. Dolayısıyla bizim gündemimizde böyle bir şey yok."