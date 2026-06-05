Okullar hangi tarihte kapanıyor? Yaz tatili başlangıç tarihi...

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Okul kapanış tarihi günler ilerledikçe daha da araştırılıyor. Öğrenciler, yaz tatilini dört gözle bekliyor. Net tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayanlar "Okullar hangi tarihte kapanıyor" diye soruyor.

Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimi daha önce belirlemişti. Buna göre okullar 26 Haziran'da kapanacak. Bugün itibarıyla okulların kapanmasına 21 gün kaldı.

Öte yandan yeni eğitim sezonunun hangi tarihte başlayacağı ise netleşmiş değil.