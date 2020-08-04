04 Ağustos 2020

COVİD-19 pandemisinin hayata olan etkilerinin devam etmesi nedeniyle vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri de, "Okullar ne zaman açılacak?" olurken, konu hakkında beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde eylül ayında açılacağı duyurulan eğitim yılı başlangıcı erkene alındı.

Eğitim yılı 31 Ağustos'ta başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgeye göre; 2020-21 eğitim öğretim dönemi 31 Ağustos 2020 tarihinde açılacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Yeni eğitim yılı 18 Haziran 2021 tarihinde kapanacak.

Okullar nasıl eğitim verecek?

Okulların açılmasına daire açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4 ayrı senaryo üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bu senaryoların belirsizliği azalttığını belirten Bakan Selçuk, "Bizim görevimiz okulları açmak, açık tutmak. Okulların açılması için her türlü hazırlığımızı en küçük ayrıntısına kadar devam ettiriyoruz. Bunu yaparken de sadece MEB olarak bakmıyoruz meseleye, diğer bakanlıklarımızla da etkileşim içindeyiz. Çünkü bu ulusal, toplumsal bir konu” dedi.

"Rehberler hazırlıyoruz"

Okulların açılması ile meydana gelecek tüm riskleri düşündüklerini ifade eden Bakan Selçuk, “Ne tür hazırlıklar yapmamız lazım? Islak zeminlerde, sınıfın içinde ne olması gerekiyor? Koridorlar nasıl düzenlenmeli? Teneffüse çıkış saatleri nasıl ayarlanmalı? Öğretmenler odasında neye dikkat edilmeli, pansiyonlu okullarda neler yapılmalı? Bütün bunları ayrı ayrı, tek tek çalışıyoruz. Ve bu çalışmaların sonucunda da velilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz için çok çeşitli rehberler, el kitapçıkları da hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bize düşen hazırlık yapmak"

Okulların tamamının açılamaması durumunda ikinci senaryoyu devreye sokacaklarını söyleyen Selçuk, "Diyelim ki koşullar öyle gerektirdi, okulları yarı zamanlı açabilir miyiz? Yani ikinci senaryoda hem uzaktan hem yüz yüze eğitimi birlikte götürmeyi anlatıyoruz."

Bu senaryonun gerçekleşememesi durumunda ise sırada okulların şehir bazlı açılması ya da hiç açılmayıp uzaktan eğitime devam edilmesi senaryoları devreye girecek. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, hangi senaryo olursa olsun, bunun hazırlığını yaptıklarını ve uzmanlarla, bilim insanlarıyla konu hakkında çalıştıklarını belirtti.

31 Ağustos Pazartesi günü ilk ders zili çaldığında okulların kapılarını sağlıklı bir şekilde açmayı hedeflediklerini vurgulayan Bakan Selçuk, “Bizim önceliğimiz çocuklarımızın sağlığı, öğretmenlerimizin sağlığı. Bunu da ön şart olarak değerlendiriyoruz. Hangi senaryo nasıl uygulanacak? Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile istişare halinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılacak kabine toplantısında tüm verilerin ortaya konulması suretiyle bir karar ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu.