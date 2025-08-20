Okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim-öğretim yılı ne zaman başlıyor? İşte MEB'in takvimi...
Yaz tatili sona eriyor ve okulların açılış tarihi yaklaşıyor. 2 aydır tatil yapan öğrenciler için ders zili çalmak üzere... Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) takvimine göre, anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri için okulun başlangıç tarihi diğer kademelerden farklı olacak. Peki, Okullar ne zaman açılacak?
Eylül ayına bugün itibarıyla 11 gün kaldı. Eylül ayı yeni eğitim-öğretim yılının açılışı anlamına geliyor. Veliler ve öğrenciler okul alışverişi hazırlıklarına başladı. Takvime göre tarihler farklılık gösterirken sıklıkla "Okullar ne zaman açılacak" diye soruluyor.
Okullar ne zaman açılıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2025-2026 eğitim yılı takvimine göre okullar 8 Eylül'de açılacak ve 26 Haziran 2026'da kapanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi
Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf uyum haftası: 1-5 Eylül 2025
Eğitim öğretim yılı başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma