Okullar ne zaman kapanacak? Kasım ara tatil ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Ekim ayının 3'te 2'si geride kaldı. Kasım ayına adım adım ilerliyoruz. Kasım ayı öğrenciler, öğretmenler için ara tatil demek. Tam tarihleri bilmeyen öğrenciler şu sıralar "İlk ara tatil ne zaman" diye soruyor. İşte konuya dair bilgiler...
Öğrenciler ve öğretmenler ilk molaya hazırlanıyor. Özellikle öğrenciler ara tatili iple çekiyor. Tarih konusunda kafa karışıklığı yaşayan binlerce öğrenci "Kasım ara tatil ne zaman" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
İlk ara tatili ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığının geçtiği 2025-2206 eğitim-öğretim yılı takvimine göre kasım ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma