Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili hangi gün başlıyor?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Uzun soluklu bir öğretim yılının ardından tatil heyecanı hem öğrencileri hem de velileri sarmış durumda. Sıcaklar bastırırken öğrenciler de tatil tarihini öğrenmeye çalışıyor. Günler ilerledikçe artan soru "Okullar ne zaman kapanacak" oluyor.

Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimi daha önce belirlemişti. Buna göre okullar 26 Haziran'da kapanacak. Bugün itibarıyla okulların kapanmasına 15 gün kaldı.

Öte yandan yeni eğitim sezonunun hangi tarihte başlayacağı ise netleşmiş değil.