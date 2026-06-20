Okullar ne zaman kapanıyor? Karneler ne zaman dağıtılacak?
Okulların kapanış tarihi yoğun şekilde araştırılıyor. Öğrenciler karne alıp yaz tatiline çıkmak için sabırsızlanıyor. Hafta sonu da sıkça gelen soru "Okullar ne zaman kapanıyor" oluyor. İşte detaylar...
2025-2026 eğitim-öğretim yılının sonuna gelindi. Milyonlarca öğrenci 3 aylık yaz tatilini iple çekiyor. Yeni hafta öncesi binlerce kişi "Okullar ne zaman kapanıyor" sorunu yöneltiyor.
Okullar ne zaman kapanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı takvimi daha önce belirlemişti. Buna göre okullar 26 Haziran'da kapanacak. Bugün itibarıyla okulların kapanmasına 6 gün kaldı.
2026-2027 eğitim-öğretim yılı ise 14 Eylül'de açılacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler, 7-11 Eylül'de okula başlayacak.