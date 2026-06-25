Okullar ne zaman kapanıyor? Karneler saat kaçta verilecek?
Okullar yarın kapanıyor. Milyonlarca öğrenci karnelerini cuma günü alacak ve 3 aylık tatile çıkacak. Şimdi karnelerin dağıtılacağı saat merak ediliyor.
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2025-2026 eğitim-öğretim yılı sona eriyor. Milyonlarca öğrenci karnelerini alacak. Yaz tatili iple çekilirken bugün yoğun şekilde gelen soru "Karneler saat kaçta verilecek" oluyor.
Karneler saat kaçta verilecek?
Karneler genellikle sabah 09.00 ile 11.00 saatleri arasında dağıtılıyor.
Öğlenci gruplar ise karnelerini genellikle 11.00 ile 12.30 arasında teslim alıyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ