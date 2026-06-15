Okullar ne zaman kapanıyor? Okullar bu cuma mı tatile giriyor?

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bir eğitim-öğretim yılının daha sonuna geliniyor. 3 aylık tatil için bekleyişte olan öğrenciler okul kapanış tarihinin tam zamanını araştırıyor. İşte "Okullar ne zaman kapanıyor" sorusunun yanıtı...

Okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimi daha önce belirlemişti. Buna göre okullar 26 Haziran'da kapanacak. Bugün itibarıyla okulların kapanmasına 11 gün kaldı.

2026-2027 eğitim-öğretim yılı ise 14 Eylül'de açılacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler, 7-11 Eylül'de okula başlayacak.