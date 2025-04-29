Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman? Okullar erken mi kapanacak?
Yaz mevsimi yaklaşırken öğrenciler ve veliler okulların kapanış tarihini zaman zaman merak ediyor. Yaz tatili için plan yapanların sıkça başvurduğu soruların başında ise "Okullar ne zaman kapanıyor?" geliyor. İşte yaz tatili tarihleri...
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Okulların kapanmasına sayılı haftalar kaldı. Öğrenciler yaz tatilini iple çekiyor. Veliler de zaman zaman okulların kapanış tarihlerini merak ederek "Okullar ne zaman kapanıyor? Yaz tatili ne zaman?" sorularını yöneltiyor. İşte tarihler...
Okullar ne zaman kapanacak?
2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı 20 Haziran Cuma günü sona erecek ve okullar yaz tatiline girecek.
Okullar erken mi kapanacak?
Okulların erken kapanacağı iddiasını Milli Eğitim Bakanlığı çürüttü ve okulların normal tarihinde kapanacağını belirtti.