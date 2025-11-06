Okullar yarın mı kapanıyor? Kasım ara tatil hangi tarihte başlıyor?
Öğrenciler ve öğretmenler kasım tatiline çıkacak. İlk ara için bekleyiş başlarken net tarih konusunda emin olamayanlar "Kasım ara tatil ne zaman" diye soruyor. İşte ilk mola için tarihler...
8 Eylül'de start veren yeni eğitim-öğretim yılında ilk ara tatil zamanı geldi. Öğrenciler yoğun ders temposuna kısa bir ara verecek. Tarihler konusunda tereddüt yaşayanlar "Kasım ara tatil ne zaman" sorusunu sıklatırmış durumda...
Kasım ara tatili ne zaman?
Yeni eğitim öğretim yılının ilk molası olan kasım ara tatili 10-14 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Öğrencilerin tatili 8 Kasım Cumartesi gününden itibaren başlayacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi:
Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025
Birinci dönemin sona ermesi: 16 Ocak 2026 Cuma
Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026
İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi
İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026
Eğitim öğretim yılı sona erme tarihi: 26 Haziran 2026 Cuma