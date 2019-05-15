Okullara yeni tatil düzeni
Yaz tatilinin iki haftası nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandı. Buna göre ilk ara tatil 18-22 Kasım 2019'da.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandığını açıkladı.
Söz konusu dönemde öğretmenler görevlerine devam edecek ve seminer faaliyetlerine katılacaklar. Değişiklik sonucu öğretmenlerin yaz tatili sürelerinde değişiklik olmayacak.
İlk ara tatil 18-22 Kasım 2019'da yapılacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında da ikinci ara tatil verilecek.
Bakan Selçuk, ara tatillerde bir ana tema başlığı altında bilim, kültür, sanat, spor, gezi, fuar gibi etkinlikler planlanacağını söyledi.
Bu arada Milli Eğitim Bakanlığının yeni çalışma takvimine göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bir hafta öne çekilerek 9 Eylül 2019'da başlatılacak.