Okullarda su tasarrufu dönemi
Kilis'teki okulların musluklarına su tasarruf aparatı takıldı.
Vali Tahir Şahin, 15 Temmuz Şehitleri İlkokulu'nda yaptığı konuşmasında öğrencilere su tasarrufuyla ilgili bilgi verdi ve 'Su Verimliliği Seferberliği' kapsamında Kilis'teki 188 okuldaki 3 bin 906 musluğa su tasarruf aparatı takılacağını belirtti.
Vali Şahin konuşmasının ardından etkinlikte öğrencilerle okuldaki musluklara su tasarruf aparatı taktı ve okul bahçesindeki su verimliliği farkındalık tırını gezen öğrencilere bilgi verildi.
Programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Kesikminare ile ilgililer katıldı.