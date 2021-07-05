Okullarda telafi eğitimleri başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı başladı.

Program kapsamında Tekirdağ Süleymanpaşa İlkokuluna gelen öğrenciler maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde sınıflarda derslerini işledi.

Okul Müdürü Abdurrahman Metinoğlu, telafi eğitimlerin 2 ay süreceğini söyledi.

Metinoğlu, eğitimlerin öğrenciler için faydalı olacağını ifade ederek, "Okulumuzda yaratıcı drama, kitap okuma, koro eğitimi, matematiksel düşünme alanları ve görsel sanatlar olmak üzerine çalışmalar yapılacak. Amacımız çocukların yaz tatilini verimli ve planlı bir şekilde derslerinden uzaklaşmadan geçirmelerini sağlamak. Salgın sürecinde yaşamış oldukları akademik alandaki eksikliklerini gidermiş olacaklar." dedi.

Kırklareli

Kırklareli'nde de okullarda etkinlikler düzenlendi.

Atatürk İlkokulunda koro, Hamdi Helvacıoğlu İlkokulunda da masal etkinliği gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, "Telafide Ben de Varım" programı kapsamında tüm okullarda etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

Tüm öğrencilere etkinlikler katılmaya davet eden Kalkan, 31 Ağustos'a kadar programın devam edeceğini dile getirdi.

Eğitime piknikle başladılar

Edirne merkeze bağlı Kemalköy köyünde de öğretmen, veli ve öğrenciler, programa köy merasında düzenledikleri piknikle başladı.

Velilerin hazırladıkları pasta ve börekleri ikram ettikleri piknikte öğrenciler birbiriyle hasret giderdi. Top oynayıp çevreyi gezen öğrenciler, piknik sonrası düzenlenen yürüyüşüyle doğadaki canlıları tanıma fırsatı buldu.

Kemalköy Köyü Ortaokulu Müdürü Şahin Akçealan, "Telafide Ben de Varım" programına doğa gezisiyle başladıklarını söyledi.

Öğrencilere ağaçların gölgesinde piknik yapma imkanı sunduklarını belirten Akçealan, "Program kapsamındaki diğer çalışmalarımız okulda olacak. Çocuklarımıza bu pikniği bir moral olarak düşündük." dedi.

Müdür Yardımcısı Ülker Odluyurt Eliş de yıl boyunca salgın ve canlı derslerden yorulan öğrencilerin enerjilerini atabilmeleri için piknik düzenlediklerini, velilerle de vakit geçirme fırsatı bulduklarını ifade etti.

İstanbul

İstanbul'da MEB'in gönüllülük esaslı telafi eğitim programı, öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetleri içeriyor.

Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü kapsamında bugün başlayan ve 31 Ağustos'ta sona erecek programda, fiziksel, sosyal-duygusal ve akademik gelişim ile özel eğitim alanı olmak üzere 4 ana temaya uygun etkinlikler planlandı.

Öğrenciler, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile belediyelere bağlı tesis ve merkezlerden yararlanabilecek.

Program, kültür, sanat, spor, müzik ve yaşam becerileriyle ilgili faaliyetler içeriyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, geniş bir çerçevede ve çeşitlilikte planlanan programın önemini vurgulayarak, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklerin çocukların sosyal-duygusal gelişimi açısından önem taşıdığını belirtti.

Yaz tatilinin, çocukların zorunlu öğretim programları yerine kendi istek ve tercihleri doğrultusunda öğrenmeyi yeniden keşfedeceği eğlenceli bir dönem olabileceğini aktaran Yazıcı, bu çerçevede yaz tatilinin çocuğun günlük hayatını nasıl etkilediğine dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

MEB'in çocukların yaz aylarını daha keyifli ve motivasyon içerisinde geçirmeleri için "Telafide Ben de Varım" programını hayata geçirdiğini hatırlatan Yazıcı, öğrencilerin veli izin belgeleriyle eğitim faaliyetinin açıldığı okullara başvurularını yaptıklarını ifade etti.

Yazıcı, programın içeriğine dair şu bilgileri verdi:

"Programda, öğrencilerimize yönelik kültür, sanat, spor, müzik ve yaşam becerileriyle ilgili pek çok faaliyet var. Öğrencilerimiz severek öğrenmeyi ilke edinerek ilgi alanlarının kapısını çalmalılar. Kişisel ve sosyal gelişim ancak bunlar sayesinde tamamlanır. Ayrıca not kaygısı olmadan sanatın, kültürün ve sporun zevkine varmak çok değerlidir. Program kapsamında düzenlenecek tüm eğitim faaliyetlerimiz Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tedbirler alınarak gerçekleştiriliyor. Öğretmenlerimiz ve velilerimizin de katılabileceği programdaki fiziksel, sosyal-duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanındaki eğitim faaliyetleri önem taşıyor."

Programın ilk gününde etkinlik düzenlendi

Bu arada, programın başlangıcı dolayısıyla Kocasinan ve Altınyıldız ilkokulları tarafından Bahçelievler Belediyesi Millet Bahçesi Eren Koru Parkı'nda etkinlik düzenledi.

Resim çizme, yürüyüş yapma, ağaç altında masal anlatımı, müzik, spor ve izcilik başlıklarını içeren etkinlik, öğrencilerin sosyal ve duygusal beceri gelişimlerine katkı sunacak şekilde organize edildi.

Açılış programına İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Levent Özil, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, eğitim yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

"Telafide Ben de Varım" programı kapsamında İstanbul'daki okul ve ilçeler genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle alakalı ayrıntılı bilgiye "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebiliyor.