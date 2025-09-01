Okullarda uyum haftası başladı, İstanbul trafiği kilitlendi

2025-2026 eğitim öğretim yılı, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum haftasıyla başladı. İstanbul’da sabah saatlerinde minik öğrencilerin aileleriyle birlikte okula gitmesi ve haftanın ilk iş günüyle çakışması, kent genelinde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Özellikle E-5 Karayolu’nun Yenibosna mevkii Ankara istikametinde yoğun araç kuyrukları dikkat çekerken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik haritasına göre yoğunluk oranı yaklaşık yüzde 60 seviyelerine ulaştı.

Sürücüler, ana arterlerde ve okullara yakın bölgelerde ilerlemekte zorluk yaşarken, toplu taşıma duraklarında da hareketlilik gözlendi. İstanbul Emniyeti ve trafik polisleri sabah saatlerinde okul bölgelerinde güvenlik ve yönlendirme önlemlerini artırdı.

Uyum haftası, yeni okula başlayan öğrencilerin okul ortamına alışmasını hedefliyor. Bu kapsamda öğretmenler ve rehberlik servisleri eşliğinde öğrencilerin sınıf, öğretmen, arkadaş ve okul düzenine uyumu sağlanıyor.

İstanbul’da önümüzdeki hafta tüm sınıf kademelerinin eğitime başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğunun daha da artması bekleniyor. Yetkililer, velileri mümkün oldukça toplu taşıma kullanmaya ve okul saatlerine dikkat etmeye çağırıyor.