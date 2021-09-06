Okulun ilk günü geldi! İlk gün nasıl geçecek?

2021-2022 eğitim-öğretim yılında okulun ilk günü geldi. Okulun ilk günü özellikle yeni öğrenciler için farklı bir anlam taşıyor. Üniforma tercihi, derslerin nasıl geçeceği, ulaşımın nasıl sağlanacağı okulun ilk gününde en çok merak edilen konuların başında geliyor.

İlk gün ulaşım ücretsiz

İstanbul'da okulun ilk günü olan 6 Eylül'de toplu taşıma ücretsiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada 06.00-14.00 saatleri arasında toplu taşıma ücretsiz olacak.

Okulun ilk günü genellikle dersin ayırılan vakit kısa olacaktır. İlk gün kaynaşma süreci olarak görülür ve öğrencilerin okula alışması, birbirleriyle kaynaşması amaçlanır.

Okulun ilk günü kıyafet seçimi de merak edilirken, bu noktada karar okullara bırakılmıştır. Okullar serbest kıyafet uygulaması yapabileceği gibi, okula özel üniforma şartı da koşabilir.

Çalışma takvimi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Ders zili 6 Eylül’de çalacak, 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım, Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan, Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak."

Google'dan okulun ilk günü doodle'ı

Okulun ilk günü için Google'dan bir sürpriz geldi. Google, okulun ilk gününe özel bir doodle hazırlarken, bu doodle kullanıcıların beğenisini kazandı.