Okuyan: 10 tane asgari ücretle araba alabiliyor musunuz?

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Ekim Devrimi’nin yıl dönümünde, ülke genelinde 100'ü aşkın noktada halk toplantıları düzenledi. "İnsanlık İyi Şeylere Layıktır" başlığıyla yapılan buluşmaların İstanbul Kadıköy’deki ayağına TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da katıldı. Okuyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kapıcıların bile arabası var" sözlerini anımsattı ve şunları söyledi:

"Apartman görevlileri çok zor koşullarda çalışıyor. Çoğu apartman görevlisi kömürlükten bozma evlerde hava almayan koşullarda yaşıyor. Deli gibi çalışırlar, apartmanın bütün hizmetlerine koşarlar. Araba alanlar olur. Bunun propaganda edilmesinin nasıl bir manası var? Otomobil bizim çok meraklı olduğumuz bir şey değil. Gelelim 'Sovyetler birliğinde insanların arabası yoktu...' yalanına. Ortalama bir Sovyet işçisinin 10 maaşıyla yeni araba alabiliyordunuz. Peki siz hesaplayın bakalım Türkiye’deki asgari ücretle, 10 tane asgari ücretle araba alabiliyor musunuz?”

Okuyan, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada özellikle de gençlerin elinden bu umudun çalındığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bolluk içinde kardeşçe yaşamayı hedefliyoruz. Bunun mümkün olduğunu 104 yıl önce gördük. Sovyetler Birliği’nin yıkılmasının nedeni sosyalizmin hatası değildi. Sosyalizmin kendisini koruyamamasının sonucuydu. Biz daha iyisini, yıkılmayacak olanı kuracağız. Örgütsüz kimse kalmasın."