'Olağanüstü itiraz yoluna başvuracağız'

10 Nisan 2019

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul seçimlerine ilişkin, "Arzumuz, seçim sonuçlarının net bir şekilde billurlaşması ve sonuçların berrak bir şekilde ortaya çıkmasıdır. Başvurduğumuz yollardan hiçbirisi bugün icat edilmiş yollar değildir. İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır. Onun için olağanüstü itiraz yoluna başvurulacaktır." dedi.

Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Yerel seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün birim başkanlarına, beldelerde, ilçelerde ve illerde vatandaşımızın bize verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için tüm çalışmaların yapılması talimatını vermiştir." ifadelerini kullandı.

Çelik, AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın 26-27-28 Nisan'da Kızılcahamam'da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Muhalefetin "YSK'ye baskı yapılıyor" iddiasını hatırlatan Çelik, "Kendilerini, 'YSK'ye baskı yapılıyor' diyerekten AK Parti'ye attıkları bu iftira sebebiyle özür dilemeye davet ediyorum." diye konuştu.

İstanbul seçimlerine yapılan itiraz sürecine ilişkin Çelik, "Arzumuz, seçim sonuçlarının net bir şekilde billurlaşması ve sonuçların berrak bir şekilde ortaya çıkmasıdır. Başvurduğumuz yollardan hiçbirisi bugün icat edilmiş yollar değildir. Bizim kendi kendimize ürettiğimiz yollar değildir. İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır. Onun için olağanüstü itiraz yoluna başvurulacaktır." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesinde seçim sonuçlarının değerlendirildiğini, seçim sonuçlarından duyulan memnuniyetin dile getirildiğini kaydetti.

"Cumhurbaşkanımız bütün birimlere talimat vermişti"

Çelik, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, bugünkü verdiği talimatlarda özetle bütün birim başkanlarına, beldelerde, ilçelerde ve illerde vatandaşımızın bize verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için tüm çalışmaların yapılması talimatını vermiştir. Bütün birimler kendi bakış açılarından vatandaşımız bize ne mesaj vermiştir, bizden ne beklemektedir, vatandaşımızın memnun olmadığı ve olduğu konular hangisidir, bundan sonraki beklentileri ne şekildedir, bundan sonra milletle bağını koruyan milletin ruh köküne bağlı olan bir siyasi hareket olarak siyasetimizi nasıl şekillendirmeli, nasıl yönetmeliyiz bunların daha iyi anlaşılması için bütün birimlere talimat vermiştir."

Bu çerçevede bütün birimlerin bu talimatları yaparak değerlendireceklerini anlatan Çelik, bugün şimdiye kadar seçim süresince yapılan çalışmalarla ilgili bir değerlendirme sunumu yapılacağını söyledi.

Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Seçim İşleri Başkanlığının da birer sunum yapacağını dile getiren Çelik, seçim sonuçlarının en önemlilerinden birinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerel yönetim seçimleriyle millet tarafından onaylanması olduğunu ifade etti.

Çelik, "Seçime giderken geçmişte Meclis Başkanlığı yapmış, merkez sağın içerisinde yer almış ama merkez sağ içerisinde yer alırken sürekli vesayet kurumlarıyla ilişki kurmuş bir şahıs bu seçimin parlamenter sistemin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden intikam alacağı bir seçim olduğu şeklinde maalesef demokrasi tarihine utanç olarak geçebilecek, bir siyaset adamına kara leke olarak dönebilecek bir ifadede bulunmuştu." dedi.

Parlamenter sistemin, başkanlık sisteminin ve yarı başkanlık sisteminin meşru sistemler olduğuna işaret eden Çelik, "Bu sistemleri birbiriyle intikam ilişkisi içerisine sokmak son derece yanlıştır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmesinin bir tarihi olduğunu söyleyen Çelik, daha önce iktidara gelen tüm devlet adamlarının bunu dile getirdiğini anımsattı.

Parlamenter sistemde Türkiye'nin istikrar sağlayamadığını belirten Çelik, o dönemde kurulan hükümetlerin ömrünün kısa olduğunu söyledi.

Dağınık ve istikrarsız yapının Türkiye'yi sürekli olarak geriye götürdüğünü anlatan Çelik, "Bu sistem değişikliği ihtiyacını her zaman için birileri rejim değişikliği gibi sunmaya çalışıp kilitlediler. Türkiye'de ne zaman sistem değişikliği olsa bunu rejim değişikliği gibi sunanların kötü alışkanlıkları her zaman görüldü. Ama vatandaşımız da istikrarın kazanımlarını, Türkiye'de çeşitli konulardaki zaman kaybının telafisini net bir şekilde gördüğü için bu sistem değişikliğine büyük bir destek verdi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiş olduk." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk sınavını genel seçimlerde büyük başarıyla verdiğini söyleyen Çelik, şöyle devam etti:

"Şimdi de büyük bir oranla başarıyla birinci çıkarak Cumhur İttifakı bu aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yerel seçimler düzeyinde de bu desteğin verilmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu intikamdan bahsedenler yanlış bir biçimde bir sistem değişikliğini intikam gibi sunmaya çalışanlar aynı zamanda milletten gerekli dersi, gerekli cevabı da almış oldular. Türkiye sistem değişikliğini gerçekleştirdi, bu sistem referandumda, genel seçimde ve yerel seçimde milletimizin teveccühüyle üst üste onaylandı."

"Siyasetin öznesi vatandaşımızdır"

Sistemin yüksek bir meşruiyetle yoluna devam edeceğini vurgulayan Çelik, "Yeni dönemde de bunun belediyelerin, devletin çalışmasına yansımasını daha kuvvetli bir şekilde zaman geçtikçe göreceğiz. En önemlisi şudur; siyasetin öznesi, devletin öznesi birtakım kurumlar, birtakım oligarşik gruplar değil vatandaşımızdır." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat çerçevesinde tüm çalışmaların gerçekleştirileceğini belirten Çelik, hiç aksatmadan tüm parti birimlerinin ve herkesin faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Çelik, "Cumhurbaşkanımız siyasetin temel ilkesi olarak milletle AK Parti'nin bağının korunmasını bir Genel Başkan olarak fevkalade önemsemektedir. Bu çerçevede de bu verdiği talimatlar, birimler tarafından yerine getirilirken aynı şekilde 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapılacaktır. Bu toplantı 26-27-28 Nisan tarihinde Kızılcahamam'da gerçekleşecektir." dedi.

Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıya MYK ve MKYK üyeleri, kabine üyeleri, kadın ve gençlik kolları MYK'ları, il başkanları, il kadın ve gençlik kolları başkanları, büyükşehir belediye başkanlarının katılacağını söyleyen Çelik, "Aynı şekilde büyükşehir belediye meclis başkanvekilleri toplantıya davet ediliyor. İl belediye başkanları katılacak, il genel meclis başkanları katılacak, ilçe belediye başkanları ve belde belediye başkanları toplantıya davet edilecektir. Böylece yeni seçilmiş belediye başkanlarıyla henüz üzerinden bir ay bile geçmeden seçimlerin bu değerlendirme kapsamlı bir şekilde yapılacaktır. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı manifestodaki ilkelerin yerine gelmesinin beldeler, ilçeler ve iller düzeyinde takibi bu toplantıyla birlikte başlayacaktır. Bunun nasıl gerçekleşeceğine dair stratejiler net bir şekilde konuşulacaktır." dedi.

"Ankara'da itirazlar bitti sonuç berraklaştı"

Ankara'da itirazlarını yaptıklarını, YSK'nin kararını verdiğini ve sonuç olarak ilgili adayın mazbatasını aldığını, tebrik edildiğini ve mazbatasını aldıktan sonra Anıtkabir'e gittiğini anlatan Çelik, "Mazbatasını almadan sahte bir unvan yazmak için Anıtkabir ziyaretini ve Anıtkabir defterini suistimal etmedi." diye konuştu.

Ankara'da itirazların bittiğini, sonucun berraklaştığını ve milli iradenin tecelli ettiğini dile getiren Çelik, bu sürecin aynı şekilde İstanbul'da da berraklaşması gerektiğini söyledi.

Muhalefetin, "YSK'yi tehdit ediyorsunuz, YSK üzerinde baskı yapıyorsunuz, oyları yeniden saydırmaya çalışıyorsunuz." söylemini eleştiren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi utanmayacaklar mı? YSK başvurumuzu reddetti. YSK'ye baskı yapan, sonuçları etkilemeye çalışan kimmiş? Medya organlarının sahiplerinin ailelerini tehdit edenler, medyayı eleştirebilirsiniz, AA'yı eleştirebilirsiniz ama tutup da Anadolu Ajansı Genel Müdürünü tehdit ederseniz, ailesini tehdit ederseniz, ailesini işin içine karıştırmaya kalkarsanız, medya organlarını da eleştirebilirsiniz ama bu kişilerin soyadlarını vererek, şahısları hedef göstererek, AA Genel Müdürünün ailesini hedef göstererek, şahsını hedef göstererek, medya organlarının başındaki ailelerin soyadlarını vererek ailelerini izam ederek böyle bir iş yaparsanız, bu olsa olsa nefret suçuna girer. Yanlış bir iş yapıyorsunuz. İnsanları hedef gösteriyorsunuz, YSK'yi tehdit ediyorsunuz."

Anayasada açıkça yargıçlara talimat verilmeyeceğini, telkin ve tavsiyede bulunulmayacağının öngörüldüğünü anımsatan Çelik, "Biz, 'oylar tamamen sayılsın' dedik. Sonuçta bizim isteğimizin dışında bir karar verdi. Biz bu kararı beğenmeyebiliriz, karardan hoşnut olmayabiliriz, netice itibariyle de hoşnut değiliz tabii ki biz oyların sayımını istiyoruz. Ama sonuçta YSK'yi tehdit edecek, yıpratacak, YSK'ye karşı herhangi bir şekilde itibarsızlaştırma operasyonu içine girecek kimse yoktur bizim tarafımızda. Saygımız esastır, yargının verdiği karar başımızın üstündedir diyoruz." ifadelerini kullandı.

YSK'nin özgür şekilde hukuk sürecinin patronu olarak karar verdiğini belirten Çelik, sonuçta bir karar çıktığı zaman insanların kafasında şüphe kalmaması gerektiğini, kararın siyasal demokratik meşruiyetin tüm sütunlarına haiz olması gerektiğini söyledi.

"İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır"

Hukuki ve sayısal meşruiyetin bir araya gelmesiyle siyasal demokratik meşruiyetin inşa edilmiş olacağını ve söz konusu kişinin resmen mazbatasını alarak göreve başlayacağını anlatan Çelik, bunun hukuk gözetiminde yapılmasının ve sayısal sonucun önemli olduğunu kaydetti.

Çelik, "İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır, billurlaşmamıştır onun için bizim açımızdan bu olağanüstü itiraz yoluna başvurulacaktır. Kendilerini, 'YSK'ye baskı yapılıyor' diyerek, AK Parti'ye attıkları bu iftira sebebiyle özür dilemeye davet ediyorum. YSK'ye dönük tehditleri sebebiyle Anayasa'nın 138. maddesini yeniden okuyama ve YSK'yi oluşturan saygıdeğer yüksek hakimlerden özür dilemeye davet ediyorum. AA Genel Müdürünün ailesini, medya patronlarının soyadını vererek bütün ailelerini tehdit eden CHP adayını, yaptığı bu tehditler, aileleri hedef göstermesinden dolayı özür dilemeye davet ediyoruz. Bunu kamuoyu açık şekilde beklemektedir." diye konuştu.

Usulsüzlükler açığa çıkana kadar süreci takip edeceklerini ifade eden Çelik, "Kazandık ya da kaybettik. Sonuçta nasıl kazandık, kaçla kazandık, kaçla kaybettik? Cumhurbaşkanımız 'tüm bunları masaya yatırın vatandaşın verdiği mesajı net olarak anlayın' dedi. Sonuç olarak vatandaşın iradesinin, milletimizin iradesinin temel şekilde tecelli etmesinden başka bir arayışımız yok." dedi.

"Seçimlerden önce de itiraz ettik"

Neden seçimden önce itiraz etmedikleri yönündeki eleştirileri yanıtlayan Çelik, bunun doğru olmadığını, seçimlerden önce de itiraz ettiklerini, seçim kurullarının sürenin yettiği kadar bunları değerlendirdiğini söyledi. Çelik, kanun koyucunun bunun dışında gözden kaçan konular olursa diye seçim sonrasında bu itiraz müessesini öngördüğünü anlattı.

"Seçilene tabii ki mazbata verilecek. Bir mazbata fetişizmi içerisine girmeye gerek yok." diyen Çelik, itirazların Ankara'da da yapıldığını, mazbatanın rakip adaya verildiğini, sonuçta kimsenin buna karşı çıkmadığını söyledi. Çelik, "İstanbul'da da kimsenin mazbatası gasp ediliyor değildir. İtiraz süreci devam ederken asıl mazbata fetişizmi içerisine girmek, hukuki süreçte yapılacak itirazlara karşı ahlaki ve siyasi olmayan bir gasp arayışı içerisine girmektir." diye konuştu.

Herkesi millet iradesine saygı gereği hukuka saygıya davet ettiklerini belirten Çelik, "Sürece saygı duymayan sonuca saygı duymaz. Sonucu bir oldu bittiye getirmeye çalışıyordur. Sürece saygı duyacağız. Sonuçta lehimize de çıksa aleyhimize de çıksa, beğensek de beğenmesek de 'milletimizin talimatı budur, vatandaşımızın iradesi budur, başımızın üstünde yeri vardır' diyeceğiz ve bunu bir emanet gibi taşıyacağız. Dolayısıyla yasal ve meşru itiraz sürecimizden tabii ki vazgeçmeyeceğiz, milletimizin iradesi tam olarak tecelli etsin diye." ifadelerini kullandı.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

AK Parti Sözcüsü Çelik, bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinde nelerin konuşulduğuna dair bir soru üzerine, "Seçim sonuçları değerlendirildi, seçim sonuçlarından duyulan memnuniyet dile getirildi." dedi.

Çelik, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı burada büyük bir başarıya imza atmıştır, hedeflerine ulaşmıştır. Daha önceden yüzde 50'nin aşılması gerektiği şeklindeki hedef, yüzde 52 şeklinde ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerel yönetimler seçimiyle de onaylanmış olması büyük bir memnuniyet yaratmıştır. Çünkü üç kere testten geçmiş oldu. Referandum, genel seçim, yerel seçim. Tabii bundan sonrasında da Cumhur İttifakı'nın Türk siyasi hayatına vurduğu bu damganın devam etmesi, iş birliğinin devam etmesi yönünde bir irade paylaşımı ortaya çıkmıştır. Önümüzdeki günlerde de bu görüşmeler yapılacaktır. Partiler arasında görüşmeler yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli arasında da her zaman bu görüşmeler mümkün olacaktır."

Muhalefetin, AK Parti'nin Büyükçekmece iddialarına karşı açıklamalarının sorulması üzerine de Çelik, şunları kaydetti:

"Çok enteresandır. Olmayan binalar ve olmayan seçmenlerden bahsediyoruz. Onlar hala hakikat peşinde koşacağına 'hukuki temeli yoktur.' Olmayan binalar varmış gibi gösterilmiş, olmayan seçmenler varmış gibi gösterilmişse ki bugün Mevlüt Bey kapsamlı bir basın açıklaması yaptı. Siyaset sadece legalite değildir, siyasetin bir de moralitesi vardır. Burada aslında CHP'nin söylemesi gereken şey bu. 'Burada nasıl olmayan binalara seçmen yazılmış, olmayan adreslerde nasıl oy kullandırılmış. Bunun arkasına gitmemiz lazım. Böyle bir sonuç bizim de içimize sinmez, ahlaki olmayan sonucu biz de kabullenmeyiz.' diyeceğine 'hukuki temeli yoktur' diyor."

Hukukçuların, bunların tamamının hukuki temellerinin olduğunu ortaya koyduğunu belirten Çelik, "Bir şeyin usulü doğru değilse esasında da sıkıntı vardır. Öncelikli olan usuldür." ifadesini kullandı.