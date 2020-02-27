27 Şubat 2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Soylu, "Depremde yardımları STK'lerin, belediyelerin kendi başına dağıtmasına izin vermedik. Bu, bizim değil Türkiye Afet Müdahale Planı'nın kararı." dedi.

"150 bin kişiye sosyal rehabilitasyon uygulandı"

Depremin ardından şu ana kadar Elazığ ve Malatya'da yaklaşık 150 bin kişiye sosyal rehabilitasyon uygulandığını belirten Soylu, "Hem Malatya hem Elazığ olsun, bu kadar hızlı hasar tespitinin yapıldığı başka bir ülke olmamıştır." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Soylu, Elazığ ve Malatya'daki depremlerin ardından şu ana kadar 460 milyon lira harcandığını bildirdi.

"Olası deprem için büyük İstanbul planı hazırlıyoruz"

Olası büyük İstanbul depremi için büyük İstanbul planı hazırladıklarını dile getiren Bakan Soylu, "Vatandaşlarımızın yıkılan binaları, acil yıkılacak binaları, çok ağır hasarlı olarak tespit edilen binalarının paralarını, kanunun da önüne geçerek ödemeye başladık." ifadelerini kullandı.

"Elazığ ve Malatya'da nisan ayının sonunda hayat normale dönecek"

Soylu, "Elazığ ve Malatya ile ilçelerinde önümüzdeki nisan ayının sonunda genel perspektif olarak hayat normale dönecek." dedi.

"İmralı'daki yangınla ilgili bir risk söz konusu değil"

İçişleri Bakan Soylu, İmralı'daki yangınla ilgili, "İmralı'daki cezaevinin çok ötesinde, çok uzağında köşede bir yer, bir risk söz konusu değil." şeklinde konuştu.

Terörle mücadele konusuna değinen Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Türkiye özellikle çukur olaylarından sonra terörü kaynağında kurutmaya geçti. Sadece teröristle değil kültürel terörizmle mücadele ediyoruz. PKK bir kadın örgütüdür, bunun üzerine konuşlanmıştır. PKK'nın tüm eylemlerinde kadınların bulunma oranı yüzde 56."

Soylu, yabancı terörist savaşçılarla ilgili, 102 uyruktan 7 bin 918 kişiyi sınır dışı ettiklerini söyledi.

Soylu, "Kim ne söylerse söylesin Gezi olayları büyük bir ihanettir. Bizden sonra gelecek nesiller bunun hesabını soracaklar." dedi.

Kaynak: AA