‘Öldüğümde bütün evlerden cenaze kalkacak’ demişti: Türkiye Kadir İnanır'ı uğurluyor

Yeşilçam'ın en karizmatik isimlerinden, filmleri ile hafızalara kazınan Kadir İnanır son yolculuğa uğurlanıyor.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenleniyor. Törenin ardından İnanır'ın cenazesi, Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

"Bu kadar sevildiğini bilmiyordum"

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, usta ismin yıllar önce söylediği, "Ben öldüğümde Türkiye'de bütün evlerden cenaze kalkacak" sözlerini hatırlatarak, telefonlarının hiç susmadığını belirtti.

Levent İnanır, "Çok sevilen, çok özlenen bir insandı. Bu süreçte Bingöl'de ve Diyarbakır'da film çekimleri için bulundum. Sokakta yürümekte zorlanıyordum. Bu kadar sevildiğini ben de bilmiyordum" dedi.

"Kendisi de, kalbi de yorulmuştu"

Usta oyuncunun uzun yıllardır sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini belirten yeğeni "Direndi, hastane ve doktorlar elinden geleni yaptı. Ancak üst üste çok ağır sağlık sorunları yaşamıştı. Yaklaşık sekiz yıl boyunca büyük bir mücadele verdi. Çok yorulmuştu, çok yıpranmıştı. Geçirdiği üçüncü pıhtı atması ve akciğerindeki sorunlar onu oldukça zorladı. Kendisi de yorulmuştu, kalbi de yorulmuştu. Mekanı cennet olsun" dedi.

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