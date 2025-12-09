Oleg Cassini Türkiye’den çekildi, çalışanlar ortada kaldı: Tazminatımızı da maşımızı da alamıyoruz

Yaklaşık 1 ay önce Türkiye'den çekildiğini duyuran dünyaca ünlü gelinlik markası Oleg Cassini, Türkiye'de 14 yıl, Adana'da ise 8 yıl faaliyet gösterdi.

Marka, 13 Ekim'de yayımladığı bir açıklama ile Türkiye'deki operasyonlarını sonlandırdığını bildirirken mağaza çalışanları da işsiz kaldı.

Oleg Cassini'nin Adana mağazasında 9 çalışan ise hem tazminatlarını hem de birikmiş maaşlarını alamadıkları için mağduriyet yaşadıklarını iddia etti.

"Ortada bırakıldık"

Adana'daki mağazanın müdürü Hande Zırtlan markanın, çalışanların haklarını talep edebilecekleri bir pozisyon bırakmadan çekildiğini belirterek, "Şirket sorumlusu yurtdışında ve kendimizi ifade ettiğimizde şu an için yapılabilecek bir şey olmadığını söylüyor. Türkiye'de hiçbir yetkili bulunmuyor. Tamamen yurtdışına bağlı bir firmaydık. Yatırımcılar yurtdışında faaliyetlerine devam ediyor. Herkesin ticari hayatı sürerken, bizler tamamen ortada bırakılmış olduk" dedi.

"Türkiye'deki tüm çalışanlar olarak çok mağduruz"

Mağazada çalışan Gamze Alişan ise "2017 yılından bu yana bu şirkette çalışıyorum. Bize hiçbir bilgi vermeden, bir gün içinde mağazamızı kapattılar. Adana mağazasında 9 kişi olmak üzere Türkiye'deki tüm çalışanlar olarak çok mağduruz. Tazminat haklarımızı alamadık. Sesimizin duyurulmasını ve haklarımızın ödenmesini talep ediyoruz. Yaklaşık 5 milyon lira alacağımız var. Tüm şirket genelinde hesaplandığında bu miktar çok daha büyük" diye konuştu.