'Olmaz' denileni başardı: Kütahyalı çiftçiden günlük 14 ton biber hasadı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 52 yaşındaki çiftçi Ali Temel, iklim koşullarından dolayı "yetişmez" denilen arazide, günde 14 ton biber hasadı gerçekleştiriyor.

Altıntaş Ovası'ndaki Yolçatı köyünde yaşayan Temel, çevresindekilerin olumsuz yaklaşımlarına rağmen İzmir'in Torbalı ilçesinden gelen yeni tanıştığı kişinin tavsiyesi üzerine biber üreticiliğine yöneldi.

Geçen yıl deneme üretiminde başarı sağlayan Temel, bu yıl 160 dekar tarlasına diktiği fidelerden dolmalık, sivri, çarliston, demre, üç burun ve yeşil kıl çeşitlerinde biber yetiştirdi. Temel, ekim ayına kadar yaklaşık 1000 ton biber hasat elde etmeyi hedefliyor. Ali Temel, bölgede genellikle arpa, buğday, şeker pancarı ve nohut gibi tahıl ürünlerinin yetiştirildiğini söyledi.

Tavsiye üzerine biber yetiştiriciliğine başladığını belirten Temel, "İzmir Torbalı ilçesinden Mehmet ağabey geldi. Köyümüzün yakınındaki dinlenme tesisinde tanıştık. Bana birlikte biber yetiştiriciliği yapmayı önerdi. Buralarda olamayacağını söyledim. O da 'olur' deyince yetiştirmeye karar verdik ve verim aldık. Geçen yıl denemek için biber fideleri diktik ve güzel sonuçlar aldık" dedi.

Temel, mayıs ayında 160 dekar arazisinin tamamına dolmalık, sivri, çarliston, demre, üç burun ve yeşil kıl biber çeşitlerinin fidelerini diktiğini aktardı. Çevresinin olumsuz yaklaşımlarına rağmen biber yetiştiriciliğine yöneldiğini anlatan Temel, şöyle konuştu:

"İklim koşulları nedeniyle bölgemizde 'olmaz' denileni başardım. 'Burası İzmir, Antalya değil, burada açık arazide biber yetişmez, yapamazsın' dediler. Ancak kimseyi dinlemedim. Bu yıl 160 dekar tarlama biber fideleri diktim. Çok güzel verim alarak başarılı sonuç elde ettim. Günde 14 tona yakın biber hasadı yapıyoruz. Mahsulümüzü Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerdeki marketlere satıyoruz. Bu bölgede daha önce mısır, pancar, arpa ve buğday yetiştiriyorduk. Köylümüz başka bir ürüne dönsün diye örnek olmak istiyoruz."

Temel, yaklaşık 2,5 ay süren sezon sonunda 1000 tona yakın biber hasadı elde etmeyi hedeflediğine değinerek, gelecek yıllarda daha fazla arazide biber yetiştirmeyi planladığını vurguladı.

Biberleri kadınlar topluyor

Hasat sezonunda kadın istihdamı sağladıklarını dile getiren Temel, şunları kaydetti:

"Komşu ilimiz olan Uşak'tan 70 kadın işçi her gün gelerek hasadımızı gerçekleştiriyor. 70 kişiye sezon boyunca istihdam sağlıyoruz. Bu bizim için mutluluk verici bir durum. Ben gibi Altıntaş Ovası'nda çiftçilik yapan kişilere de biber üreticiliğini tavsiye ediyoruz. Bu sayede hem daha fazla istihdam oluştururuz hem de üretime katkı sağlarız."