Oltayla balık tutarken denize düştü, hayatını kaybetti
Kastamonu’nun Cide ilçesinde oltayla balık tuttuğu sırada dengesini kaybederek kayalıklardan denize düşen vatandaş hayatını kaybetti.
Haber Merkezi
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Olay, Cide ilçesi Köseli köyü mevkiinde meydana geldi. Oltayla balık tutan Saim Yılmaz, dengesini kaybederek kayalıklardan denize düştü. Yılmaz'ın denize düştüğünü gören vatandaşlar, durumu yakınlarına bildirdi.
Tekneyle denize açılan vatandaşlar, Saim Yılmaz’ı Cide Limanına getirdi. Burada hazır bekleyen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Yılmaz, Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz hayatını kaybetti.