Ölüdeniz fayı yeniden gündemde: Ölüdeniz fayı nerede? Ölüdeniz fayı hangi illerden geçiyor?

Kahramanmaraş’taki deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye bu akşam saatlerinde Hatay’da art arda meydana gelen iki depremle bir kez daha sarsıldı.

AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Orta Doğu ve Kuzey Afrika'yı da salladı. Deprem şiddetli şekilde hissedilirken, vatandaşlar panikle kaçtı. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Depremle birlikte Ölüdeniz fayı bir kez daha gündeme geldi. CNN Türk yayınına katılan Prof. Şükrü Ersoy, “Bu depremin Ölüdeniz Fay hattında olduğu anlaşılıyor” dedi.

Ölüdeniz fayı nerede? Ölüdeniz fayı nereden geçiyor?

Ölüdeniz fayı Yayladağ'ın doğusundan gelerek Amik ovası içinde sonlanmaktadır. Akdeniz yitim zonundan gelerek Amik ovası boyunca uzanan yitim zonu Arap platformuyla Toros bloğu arasındaki yitimi sağlamakta ve bu yitim sonucu da yanal atımlı fay olarak Türkoğlu ile Gölbaşı arasındaki fay hattı gelişmektedir.