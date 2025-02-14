Ölüm aylığı alan kız çocuklarının maaşı kesilecek mi? DDM’den net açıklama

Ölüm aylığı alan kız çocuklarıyla ilgili ortaya atılan "18-25 yaş sınırı getirildi, maaşlar kesilecek" iddialarına ilişkin Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından açıklama yapıldı. Bazı basın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

DDM’nin açıklamasında, 2008’de yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanun’un 34. maddesine göre, ölüm aylığı alan kız çocuklarının maaşlarının yalnızca belirli durumlarda kesildiği vurgulandı.

Ölüm aylığı alan kız çocuklarının aylıkları hangi koşullarda kesilir?

Bu durumlar şu şekilde sıralandı:

* Evlenmeleri,

* Çalışmaya başlamaları,

* Kendi sigortalılıkları nedeniyle aylık almaya hak kazanmaları.

Açıklamada bunun dışında ölüm aylığı alan kız çocukları için herhangi bir yaş şartı bulunmadığı ifade edildi.

Ölüm aylığı alan erkek çocuklarda 25 yaş kuralı

Mevcut mevzuatta erkek çocuklarında ise yaş kısıtı yer alıyor. Erkek çocuklarının aldığı ölüm aylıkları koşul fark etmeksizin 25 yaşına geldiklerinde kesiliyor.