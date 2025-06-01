'Ölüm haberini alırsınız' demişti! Danla Biliç'in eski sevgilisi adli kontrolle serbest bırakıldı

Sosyal medyada Danla Biliç ismiyle tanınan fenomen Neslihan Aktepe'nin darbedildiği ve ailesine tehditler savrulduğu iddialarıyla gündeme gelen eski erkek arkadaşı Berk Çetin, ikinci kez gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkındaki suçlamaları reddetmişti

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul Göktürk Mahallesi'ndeki Kemer Country Atlı Spor Kulübü'nün kafeteryasında yaşandı. Aktepe'nin darbedildiği iddiasıyla şikâyetçi olduğu Berk Çetin, hakkında verilen uzaklaştırma kararına rağmen Denizli'de yakalanarak gözaltına alınmıştı. İfadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden Berk Çetin, dört gün sonra serbest bırakılmıştı.

"Kızınızın ölüm haberini 3-4 güne alırsınız"

Ancak olay bununla sınırlı kalmadı. Aktepe, sosyal medyada yaptığı açıklamada, şüphelinin Kütahya'da yaşayan dayısını arayarak, "Kızınızın ölüm haberini 3-4 güne alırsınız" şeklinde tehditlerde bulunduğunu öne sürdü.

Bu iddialar üzerine polis ekipleri harekete geçti ve Berk Çetin, Eyüpsultan'daki bir adreste tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından bu kez adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.