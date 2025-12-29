BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi, BUDO seferleri iptal edildi mi? BUDO sefer saatleri 29 Aralık 2025

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü bazı seferlerini iptal etti. Yapılan duyuruya göre, toplam 8 sefer hava muhalefeti sebebiyle gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi. Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferlerinin de yapılamayacağı bildirildi.

Öte yandan, 07.00 ve 08.00'deki 2 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.