Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı BUDO Seferleri'ne iptal kararı
Bugün etkili olacak şiddetli rüzgar ve dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara için yapılan fırtına uyarısı sonrasında Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferlerine yönelik yapılan açıklamaya göre:
Saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ile 12.55'deki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.