Olumsuz hava nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal, Gökçeada seferleri iptal mi? Bozcaada seferleri iptal edildi mi? Neden iptal edildi?

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, bölgedeki elverişsiz hava şartları sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada arasındaki tüm seferlerin yarın için iptal edildiğini açıkladı.

Yetkililer, söz konusu iptallerin yalnızca bu iki hatla sınırlı olduğunu belirtirken, diğer güzergâhlarda deniz ulaşımının normal seyrinde devam edeceğini bildirdi.