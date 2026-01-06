Olumsuz hava nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal, Gökçeada seferleri iptal mi? Bozcaada seferleri iptal edildi mi? Neden iptal edildi?

Olumsuz hava nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal
Çanakkale'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. GESTAŞ tarafından yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada güzergâhlarındaki seferlerin tamamının hava muhalefeti sebebiyle gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
Yetkililer, söz konusu iptallerin yalnızca bu iki hatla sınırlı olduğunu belirtirken, diğer güzergâhlarda deniz ulaşımının normal seyrinde devam edeceğini bildirdi.