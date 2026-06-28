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Olumsuz hava nedeniyle iki ilde denize giriş yasaklandı

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Vize ve Tekirdağ'ın Saray ilçelerinde, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girilmesi yasaklandı.

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Olumsuz hava nedeniyle iki ilde denize giriş yasaklandı

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Vize ve Tekirdağ'ın Saray ilçelerinde, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, vatandaşlardan alınan karara uymaları istenirken, Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gün boyunca plajlarda denetim gerçekleştireceği belirtildi.

Tekirdağ Valiliği de benzer gerekçeyle Saray ilçesindeki tüm plajlarda bugün denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Valilik açıklamasında, vatandaşların can güvenliği açısından yasağa riayet etmeleri istendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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