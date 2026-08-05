Ömer Çelik: 2 yıllık sürecin en önemli aşamasındayız

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle birlikte "Terörsüz Türkiye" sürecinde önemli bir aşamaya geçildiğini belirterek, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberliği çerçevesinde sürecin başarıya ulaşması için gerekli talimatların verildiğini ifade etti.

"Süreç için yoğun çalışma yürütüldü"

"Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedefi doğrultusunda uzun süredir kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü belirten Çelik, AK Parti bünyesinde bu konuda çok sayıda toplantı yapıldığını ifade etti.

Çelik, bölgedeki jeopolitik gelişmelerin yakından takip edildiğini, Türkiye'nin devlet tecrübesi ve siyasi aklı doğrultusunda hareket edildiğini söyledi.

YAŞ kararlarına da değindi

Ömer Çelik, Yüksek Askeri Şura kararlarına da değinerek görev süresi sona eren komutanlara teşekkür etti, yeni görevlerine atanan ve terfi alan personeli tebrik etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kadın general sayısının artmasını memnuniyet verici olarak değerlendiren Çelik, kadınların üst düzey askeri görevlerde daha fazla yer almasının Cumhuriyet'in önemli kazanımlarından biri olduğunu ifade etti.