Ömer Çelik: Bu işgali tümüyle reddediyoruz

Ömer Çelik AK Parti MKYK taplantısından sonra gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik özetle şunları söyledi:

"Bu işgali tümüyle reddediyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu en başından beri söylüyoruz. Ukrayna'dan ve Rusya'dan vazgeçmek istemeyiz demişti Cumhurbaşkanımız. NATO yerleşik kuralları çerçevesinde hareket edecektir. Kırım tatarı kardeşlerimizle yakından ilgiliyiz.

Ukrayna'daki vatandaşlarımızla yakın bir temas içindeyiz. Oradaki devlet görelilerimiz vatandaşlarımızın hizmetindedir.

NATO müttefiki olarak bu güne kadar yapıcı bir tutum sergiledi ve bu böyle devam edecektir. Rusya'nın bu saldırgan tutumundan vazgeçmesi için diplomatik ilişkileri devam ettirmeyi sürdüreceğiz.

Montrö Sözleşmesi ile ilgili hazırlıklar yerine getirildi. Devletimiz tüm senaryolara hazır şekilde çalışıyor. Ayrılmak isteyen vatandaşlarımız için gerekli organizasyonlar yapılacaktır."