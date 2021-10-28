Ömer Çelik: CHP'nin 'hayır' oyu kendi tarihi için kırılmadır

Ömer Çelik, terör tehditi nedeniyle daha önce tezkerelere evet diyen CHP'nin kendi tarihindeki duruşunu terk ederek hayır oyu kullandığını belirterek, 'CHP'nin tezkereye hayır oyu vermesi tarihi açısından kırılmadır. Tarih bunu değerlendirecektir' dedi.

Çelik şunları söyledi:

"Tezkerelerle birlikte yapılan operasyonlar söz konusu olmasaydı, Suriye ve Irak sınırlarımızın ötesinde terör devletçikleri oluşmuş olacaktı.

PKK-PYD Türkiye’ye neden saldırsın diyenler, tezkereye hayır demiştir. Türkiye’nin terörle mücadelesini savaş olarak nitelen partiyle CHP aynı çizgiye gelmiştir.

10 büyükelçi olayında, yapılan iş ne diplomatların saygınlığına ne de diplomatik misyona uygun bir iştir.

Büyükelçilerin müdahalesine bile ses çıkarmayanların, iç siyasette hükümetimize dönük eleştirilerine karşı bu durumu not ettiğimizi söylemek istiyorum."