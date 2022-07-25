Ömer Çelik: Dohuk'taki saldırı planlı bir provokasyondur

Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

"(Tahıl koridoru krizi) Cumhurbaşkanımızın burada gösterdiği dirayetle, iradeyle çözülmüştür.

Astana Zirvesi'nin yaşatılması yönündeki kararlılığımız son derece açıktır.

Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması için elinden gelen bütün gayreti göstermektedir.

Bölgeyi karıştırmak isteyen birçok güce rağmen Türkiye meşru bir güvenlik üreticisidir, meşru bir güvenlik sağlayıcısıdır.

Irak'ın Kuzeyindeki saldırı, hemen birilerinin Türkiye'yi suçlaması açık ve net bir şekilde söylemek isterim ki planlı bir provokasyondur.

"Kullanılan mühimmattan ve silahtan, olayın gerçekleşmesinde kullanılan yönteme kadar tipik bir PKK saldırısı olduğu net ve açıktır.

Amerikan Merkez Kuvvetleri (CENTCOM) eğer neredeyse bir teröristle ilgili taziye mesajı yayınlıyorsa bu vahim bir durumdur. Bu kınanması gereken bir durumdur."