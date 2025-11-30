Ömer Çelik, "Dünya tarihinde bir ilk" diyerek paylaştı

Ömer Çelik sosyal medya hesabından KIZILELMA'nın tarihi başarısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Çelik paylaşımında şu ifadeler kullandı:

Dünya tarihinde bir ilk. Ülkemiz için büyük bir gurur.

Bayraktar #KIZILELMA, görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini vurarak dünya havacılık tarihine imza attı ✈️🚀🍎

Dünyanın içinden geçtiği zor dönemde, gücümüze güç katmamız ülkemizin geleceği için çok önemli.

Sayın Selçuk Bayraktar’a emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyoruz.

Teşekkürler.

@Selcuk



@SageTubitak Gökdoğan 👏🏻

@BaykarTech Kızılelma 👏🏻

@aselsan Murad 👏🏻