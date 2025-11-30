Ömer Çelik, "Dünya tarihinde bir ilk" diyerek paylaştı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bayraktar KIZILELMA'nın gerçekleştirmiş olduğu havadan havaya füze atışına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dünya tarihinde bir ilk. Ülkemiz için büyük bir gurur" dedi.
Ömer Çelik sosyal medya hesabından KIZILELMA'nın tarihi başarısına ilişkin paylaşımda bulundu.
Çelik paylaşımında şu ifadeler kullandı:
Dünya tarihinde bir ilk. Ülkemiz için büyük bir gurur.
Bayraktar #KIZILELMA, görüş ötesi havadan havaya füzeyle hedefini vurarak dünya havacılık tarihine imza attı ✈️🚀🍎
Dünyanın içinden geçtiği zor dönemde, gücümüze güç katmamız ülkemizin geleceği için çok önemli.
Sayın Selçuk Bayraktar’a emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyoruz.
Teşekkürler.
@Selcuk
@SageTubitak Gökdoğan 👏🏻
@BaykarTech Kızılelma 👏🏻
@aselsan Murad 👏🏻
