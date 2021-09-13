Ömer Çelik: Güvenlik güçlerimiz 130 terör eylemini engelledi

AK Parti MKYK'sından sonra açıklamalarda bulunan Çelik özetle şunları söyledi:

"Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti üçüncü yılına girdi. Hakkari, Şırnak, İzmir ve Muş'ta da aileler vicdan nöbetini tutmaya devam ediyor. Diğer illerdeki anneler de gündemimizdedir.

Terörle mücadele kapsamında Eren operasyonları 15 bölgede sürüyor. TSK'nın Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe operasyonları da devam ediyor. İnsanlık düşmanı yapı olan terör karşı yapılan mücadele sorumluluğumuzdur.

Güvenlik güçlerimiz bu sene ülkemizde 130 terör eylemi engellenmiştir. Engellenen 130 eylem karşısında kararlı mücadele veren güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz. Terör örgütünün üst düzey yöneticilerine yönelik operasyonlar da devam ediyor."