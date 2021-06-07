Ömer Çelik: HDP'ye dava açılması eksiklerin tamamlanmasıyla başlayan bir süreç

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı devam ederken parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Çelik, bir gazetecinin konuyla ilgili sorusuna şöyle yanıt verdi:

"İddianame, Anayasa Mahkemesi tarafından HDP ile ilgili eksiklerin tamamlanması için iade edilmişti. Zannediyorum o eksiklerin tamamlanmasıyla tekrar başlayan bir süreç."