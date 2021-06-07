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Ömer Çelik: HDP'ye dava açılması eksiklerin tamamlanmasıyla başlayan bir süreç

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'ye yeniden kapatma davası açılmasıyla ilgili, "Eksiklerin tamamlanmasıyla yeniden başlayan bir süreç' ifadesini kullandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı devam ederken parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Çelik, bir gazetecinin konuyla ilgili sorusuna şöyle yanıt verdi:

"İddianame, Anayasa Mahkemesi tarafından HDP ile ilgili eksiklerin tamamlanması için iade edilmişti. Zannediyorum o eksiklerin tamamlanmasıyla tekrar başlayan bir süreç."

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