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Ömer Çelik: Kılıçdaroğlu’nun 'mağara' ifadesi son derece yakışıksızdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu’nun Aliya İzzetbegoviç’in karargahı için 'mağara' ifadesini kullanması son derece yakışıksızdır” dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kılıçdaroğlu’nun, Bosna direnişinin sembolü olan Merhum Aliya İzzetebegoviç’in karargahı için 'mağara' ifadesini kullanması son derece yakışıksızdır. Bosna halkının mücadelesine ne kadar yabancı olduğunu ortaya koymaktadır. Kılıçdaroğlu’nun Boşnak kardeşlerimizden, Bosna’ya gönül vermiş herkesten ve merhum Aliya’nın aziz hatırasından özür dilemesi gerekir. Bosna direnişinin aziz şehitlerine bir kere daha rahmet diliyoruz. Tüm Boşnak kardeşlerimize selamlarımızı sunuyoruz. O karargah bir mağara değil, insanlık onurunun can pahasına savunulduğu bir mekandı. Onur, özgürlük ve haysiyet için ölümü göze almış canların kalesiydi. Aliya’ya selam olsun. O şanlı direnişe selam olsun” ifadelerine yer verdi.

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