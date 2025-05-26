Ömer Çelik: MİT ve TSK sahada, silah bırakma doğrulama mekanizmasıyla teyit edilecek

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Öncelikle birkaç saat evvel vefat haberini aldığımız İlhan Şeşen'in ailesine baş sağlığı diliyoruz. Değerli bir sanatçımızdı. Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanı cennet olsun.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyasi hayatımızın en absürt işlerinden birine imza atarak AK gençliği cumhurbaşkanımızdan farklı tutuma çağırmış. AK gençliği Özgür Özel kendi partisi içindeki hiziplerden biri sanmış. AK gençlik cumhurbaşkanımızın en kararlı takipçilerinin başında geliyor. AK Parti sürekli sahada zaten.

"Yaptırımların kalkması olumlu"

Yaptırımların kalkması olumlu. Suriye'nin birliği ve bütünlüğü önemli. Suriye'yi yakından takip ediyoruz.

Cumhurbaşkanımızın yakından takip ettiği üzere yaptırımlarda ileri noktalara gelindi. Trump da yaptırımların kalkmasında cumhurbaşkanımızın verdiği önemi bilerek olumlu tutum aldığını bildirdi. Suriye'ye siyasi biçim çizmek değil bu kritik günlerinde Suriye halkının yanında olmak. Esas olan bütün grupların birlik halinde yaşaması noktasında yüksek iradenin ortaya çıkması.

Suriye'de terör örgütü silah bırakacak mı? Uzman isimler süreci Haber 7'ye değerlendirdi

Biz Suriye'ye baktığımızda bütün kesimlerin bütün boyutlarıyla bir arada kardeşçe yaşamasını, hem toplumsal hayatta hem yönetimde temsil edilmesinin kıymetli olduğunu ifade ettik. Bundan sonra Suriye'ye katkı sağlamak en doğru iş olacaktır. Esad görevdeyken Suriye'nin yeni bir Afganistan'a dönüşmesinden bahsediliyordu. Şimdi bu tehlikelerden giderek uzaklaşıldığını görüyoruz.

"İsrail durdurulmalı"

Şuanda istikrarsızlaştırıcı tek unsur bölgede İsrail'in saldırılarıdır. İsrail'in saldırıları bölge barışını tehdit ediyor. Artık herkesin net bildiği tek bir şey var. Netanyahu kişisel arzularını garanti almak için onlarca çocuğu katlediyor. İsrail'e karşı adım atılmalı. Katliama karşı çıkan devletler Filistin'i tanımalı.

Terörsüz Türkiye

Terör örgütünün bütün unsurları silah bırakmalı. Gündem terörsüz Türkiye'dir. Suriye ve Irak'taki unsurları da silah bırakmalıdır. Fesihle ilgili açıklama sahada somut olmalı.

Terörsüz Türkiye konusunu yakından takip ediyoruz. Sürekli olarak değerlendirmelerimizi yoğun biçimde yapıyoruz. Gelinen aşamada olması gereken terör örgütünün bütün unsur ve uzantılarıyla silah bırakması ve kendisini feshetmiş olmasıdır. Yapılan açıklamanın somut olarak sahada ve eksiksiz olarak hayata geçmesi gerekiyor. Terör örgütünün finansmanını sağlanan yapıların, Suriye, Irak, İran'daki kollarının, Avrupa'daki yapılanmalarının fesih sürecini gerçekleştirmesi, silahlı unsurların silah bırakması esas meselesidir.

MİT ve TSK sahada

MİT ve TSK sahada. Doğrulama mekanizmasıyla silah bırakma teyit edilecek. Türkiye'de terör gündemi olmasını istemiyoruz.

Bu mesele hem Türkiye'nin sınırları içinde hem dışında çeşitli mekanizmalarla, İçeride İçişleri Bakanlığı'nın kuracağı mekanizmalarla takip edilecek. İnşallah bir sonuca ulaşılacak. Bölge açısından da bölgeyi istikrarsızlaştırmak isteyen unsurların sürekli olarak terör örgütlerini araç olarak kullanması bölgede büyük istikrarsızlıklar ortaya çıkarmaktadır.

Hem siyaset görüntüsü altında siyasi sabotajlar geçmiş dönemlerde görülmüştür ve yine sahada da çeşitli sabotajlar sözkonusu olabilmektedir. Terörsüz Türkiye hedefinden ayrılınmaması çok önemlidir. Farklı anlayışlardan ve farklı tutumlarla yanlış değerlendirmeler yapılabiliyor, bunlara verilecek en büyük cevap terörsüz Türkiye konusunda kararlı, sabırlı, süreci izanla yöneten, odağını kaybetmeyen yaklaşım sergilemektir. Türkiye'nin hukuk devleti, Türkiye Yüzyılı hedefleri açısından terörsüz Türkiye stratejik olacaktır. Sahada somut olarak görülmesi gereken meseledir. Bu meselenin doğrulama mekanizmalarının çalışması, siyasi partiler açısından bu süreçleri olgunlaştıracak şekilde doğru bir dilin ortaya konması çok önemlidir.

Bahçeli'nin komisyon önerisi

Bahçeli'nin süreçteki yönlendirmeleri son derece kıymetli.

Erdoğan'ın 'aday olma derdim yok' açıklaması

Adaylık meselesi anayasa tartışmalarının dışında. Bu meselenin bir parçası olmadığını ifade ediyor sayın Cumhurbaşkanı. AK Parti kadroları olarak Cumhurbaşkanımızın seçilmesini arzularız. Liderlik birikimi bir hazine gibidir. Cumhurbaşkanımızın devam etmesini arzu ederiz. Sayın Bahçeli'nin açıklaması çok kapsamlıydı, aynı kanaati paylaşıyoruz. Takdir de her zaman milletimizdedir.