Ömer Çelik, Özdemir Bayraktar'ı andı

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tam bağımsızlık idealimiz için öncü isimler birçok alanda karanlığa karşı cesaretle mücadele ettiler. Ülkemizin üzerine çöken vesayetle mücadele ederek, bedeller ödeyerek Milli Teknoloji Hamlesi için en ön safta mücadele eden merhum Özdemir Bayraktar'ı rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun."