Ömer Çelik: Putin ve Zelenski'nin bir araya gelmesi lazım

Ukrayna'daki durumun toplantının en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirten Çelik, Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin Türkiye'ye geleceğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi için Brüksel ziyareti yapacağını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşmaya devam ettiğini söyleyen Çelik, "Yaklaşık olarak 24 Şubat-17 Mart arasında 35 liderle 38 görüşme gerçekleştirdi. Burada Türkiye'nin bu yürüttüğü politikayı herkes güvenilir bir politika olarak muhakkak surette ifade ediyor. Türkiye'nin hem insani konulardaki duruşu hem Montrö Sözleşmesi'ni uygulama konusundaki kararlılığı hem de diplomatik kanalları işletme konusundaki iradesi herkes tarafından takdir edilen bir durumda. Tabii gelinen süreçte en büyük arzumuz kalıcı bir ateşkesin ortaya çıkması ve artık barış antlaşmasının imzalanması." dedi.

Görüşmelere ilişkin 6 maddenin konuşulduğunu, teknik düzeyde 3-4 madde üzerinde tarafların yakınlaştığına dair açıklamaların olduğunu belirten Çelik, "Kritik siyasi konularda liderlerin bir araya gelmesi gerekiyor, Sayın Putin'in ve Sayın Zelenskiy'nin bir araya gelmesi gerekiyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız bir kere daha Türkiye'nin gerek Ankara'da gerek İstanbul'da memnuniyetle bu bir araya gelmeye ev sahipliği yapabileceğini, güvenilir bir arabulucu olarak bunu gerçekleştirilebileceğini ifade etti." diye konuştu.

Bölgedeki insani durumu da takip ettiklerini ve Türk vatandaşlarının büyük oranda tahliye edildiğini anımsatan Çelik, "Savaş gerçekleştiğinde hava, kara ve deniz ikmal yollarında güvenli bir durum yoktu o sebeple o günlerde 'bu şu anda gerçekleşemiyor' diye ifade etmiştim. Maalesef bir muhalefet partisi bunu gayri insani bir biçimde istismar etmişti ama sonraki günlerde net bir şekilde görüldü ki hava, kara, deniz ikmal yollarından hangisi müsaitse Türkiye tüm kapasitesiyle bu tahliyeyi gerçekleştirebilecek güce sahiptir. Nitekim vatandaşlarımız en zor çatışma bölgelerinde bile, çatışma bölgelerinin yakınlarında bile hiçbir şekilde yalnız bırakılmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.