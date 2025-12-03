Ömer Çelik: Şırnak'taki görüntüler nahoş

Çelik, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

"4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu"na katılmak üzere Şırnak'a gelen Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani'nin korunma görüntülerine ilişkin soru üzerine Çelik, Barzani'nin, Terörsüz Türkiye sürecine verdiği desteğin önemli ve kıymetli olduğunu söyledi.

Çelik, "Bu görüntü tabii ki nahoş ve olumsuz yorumlara zemin teşkil etti. Bununla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı bir soruşturma yürütüyor. O çerçevede değerlendirilecektir. Sonuç olarak, aktif görevi yok Sayın Barzani'nin ama tabii ki güvenliğinin sağlanması gerekir. Türkiye Cumhuriyeti bu kudrete sahiptir." diye konuştu.

Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, söz konusu görüntülere ilişkin açıklamalarına yönelik Barzani'nin ofisinden de bir açıklama yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz yayına girmeden evvel onun ofisi adına Sayın Bahçeli ile ilgili saygısız bir mesaj yayınlandı. Barzani'nin ofisi adına açıklamayı sözcü yazılı olarak yapmış. O sözcünün kaleme aldığı metin saygısız bir metin. Çünkü 'ırkçı ve şovenist' gibi birtakım ifadeler kullanıyor Sayın Bahçeli'ye karşı. İkincisi de bir yalan üzerine kurulmuş. Nedir o? Sayın Bahçeli'nin, Sayın Barzani'yi koruyan o güvenlikçilerle ilgili değerlendirmesi var. Ama herhangi bir şekilde Sayın Barzani'nin ziyaretine ya da şahsına ilişkin olumsuz bir değerlendirmesi yok. Diyor ki 'Buraya gelmesi milletimizin alicenaplığının ve misafirperverliğinin göstergesidir.' Dolayısıyla orada asıl bu açıklamayı yapan kişi kim ise onun kullandığı dil ırkçı ve şovenist. Çok kötü bir dil. Bu saygısızlığı düzeltmeleri lazım. Bu kabul edilemez ve mutlaka düzeltilmesi gereken bir şey. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge için bu kadar emek veren, bütün bir siyasi hayatını, gücünü bu işe seferber etmiş Sayın Bahçeli'ye karşı bu üslubun kullanılması hem akılsızlık hem idraksızlık hem de terörsüz bölge sürecine karşı sabotaj anlamına gelecek bir şey."