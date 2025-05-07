Ömer Çelik: Terör örgütü silah bırakmalı, feshini ilan etmeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, Terörsüz Türkiye süreci, Hindistan ile Pakistan arasında artan gerilim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında gerçekleşen görüşmeye dair açıklamalar yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik’in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Terör örgütünün feshini ilan etmesi gerekmektedir. PKK kararını kısa sürede açıklamalı. Terörsüz Türkiye süreci tüm yönleriyle takip ediliyor.

* Süreç bütün yönleriyle takip ediliyor. Bu süreç bir devlet politikasıdır. Terör örgütünün bütün uzantılarıyla birlikte silah bırakması ve feshi gerekmektedir. Bölgemizdeki kaynamanın fay hatlarının tetiklenmesini engellemeye dönük son derece stratejik olacak.

‘Yeni olumlu adımları beraberinde getirecek’

* Terör örgütünün silahlarını bırakmasıyla birlikte bu tansiyonun ortadan kalkması demokrasimizin daha güçlü bir siyasi enerji ile donanmasına imkan verecek. Terörün sona ermesine dönük, kendisini feshetmesine, silahları bırakmasına dönük attığı her somut adım yeni olumlu adımları beraberinde getirecektir. Terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili kararını en kısa zamanda açıklanması son derece önemlidir.

Hindistan-Pakistan çatışmaları

* Dün akşam gece geç saatlerde Hindistan ile Pakistan arasında bir gerilim ortaya çıktı. Hindistan’ın Pakistan’a yaptığı savaş uçaklarıyla saldırı söz konusu oldu. Biz Pakistan’a yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve reddediyoruz. Hindistan tarafı bunu daha önceki terör saldırılarına bir karşılık olarak ifade ediyor. Pakistan tarafı terörün araştırılmasıyla ilgili kapsamlı bir komisyon kurulmasını istemişti. Doğru olan da buydu. Sivil alanları hedefleyecek şekilde füzelerle ve savaş uçaklarıyla Hindistan’ın Pakistan’a yaptığı saldırıyı şiddetle kınadığımızı ifade ediyoruz.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

Görüşmenin mahremiyeti esastır. Bütün siyasi konuların üzerinden geçiliyor. Cumhur İttifakı'nın birinci maddesi Terörsüz Türkiye sürecidir. Bunun ele alındığını söyleyebiliriz.

