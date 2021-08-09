Ömer Çelik: Türkiye hiç kimsenin göçmen kampı değildir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti MYK'sından sonra yaptığı açıklamada, "Türkiye ölümden kaçan insanlara kucak açar. Bunun istismar edilmesine kesinlikle müsaade etmeyiz. Türkiye, hiç kimsenin göçmen kampı değildir." dedi.
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Çelik, şöyle devam etti:
"Kendisinin göçmen olduğunu söyleyip de milletimize karşı aşırı ifadeler kullanan bazı tipler sosyal medyada gözüküyor, bunlara karşı da gereği hukuk içerisinde yapılır."
#Canlı: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor https://t.co/uhpUkxwn3x— AA Canlı (@AACanli) August 9, 2021
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