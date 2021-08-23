Ömer Çelik: Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak

Çelik Türkiye'nin yangın ve sel felaket ini üst üste yaşadığını belirterek alınan önlemleri hatırlattı. Yangında zarar gören orman alanlarının korunacağını bilirten Çelik, "Ne zaman orman yangını olmasa gerçekle alakası olmayan yaklaşımlar ileri sürülüyor. Buralar orman alanı olarak korunacaktır. Yıl bitmeden 252 milyon fidan dikilecektir." diye konuştu.

Yangın ve sel bölgelerine yapılan yardımların hızla aktarıldığını belirten Çelik, "Bazı vilayetlerimizde 1 yılda yağan yağış bir günde yağdı. Altyapı sorunlarıyla bu birleşince büyük bir felkaketin ortaya çıkması söz konusu oldu. Kaybettiğimiz canlara çok üzülüyoruz. Çok büyük tedbirler almamız gerekiyor. Bundan sonra yapılması gerekenlerin iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Bir yandan Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınları çıkıyor bir yandan da sel felaketi oluyor. Altyapı sorunları ile ilgili olarak, özellikle dere yataklarına kenarlarına ev yapılmaması konusunda ciddi adımlar atılması gerekiyor." diye konuştu.

COVID-19 ile mücadelede Türkiye'nin örnek bir duruş sergilediğini belirten Çelik, aşıya ulaşımın Türkiye'de her durumda mümkün olduğunu, sıkıntı yaşanmadığını, randevu sistemiyle aşılamanın sürdüğünü belirtti.

Ömer Çelik, sosyal medyada ortayı çıkan aşı tartışmalarıyla ilgili ise Bilim Kurulu'nu işaret etti. Çelik, "Bunun kararını bilim insanları verir, siyasetçiler verir. Bilim insanları bu musibetle başa çıkmak için aşının zorunluluğuna dikkat çekiyor. Bilim insanlarımıza güveniyoruz, bu aşılamanın canları korumak için büyük bir fedakarlıkla yapıldığını biliyoruz." diye konuştu.

Çelik şunları söyledi:

"Ülkemizde aşıya ulaşım konusunda bir sıkıntı yok. Sistemin mükemmelliği, sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı bu sevileyelere gelmemizi sağladı. Hayatını kaybedenlerin çoğu aşı olmayanlar. Bu konuda kimse için bir zorlama söz konusu değildir. Ama bilim insanlarının çalışmalarına ve tabsiyelerine kulak vermemiz gerekir. Bu konuda ne kadar mesafe katedersek, canları korumak ve pandemi konusunda o kadar mesafe katetmiş oluruz."

Yüz yüze eğitim zorunlu olacak

Ömer Çelik yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlayacağını belirterek bunun için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Çelik yüz yüze eğitime katılımın zorunlu olacağını belirterek, mazereti olanların EBA üzerinden eğitime devam edebileceklerini ifade etti : Çelik, "Bu sene tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak. Yüz yüze eğitime katılım zorunludur. Mazereti varsa, yüz yüze eğitime katılamıyorsa EBA üzerinden eğitimine devam edecektir. Tüm hazırlıklar yapıldı, 6 Eylül'de okullar açılacak. Aşı olmayan öğretmenlerin haftada 2 kez PCR testi yaptırması zorunlu olacak." ifadelerini kullandı.

Terörle mücadele

Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörle mücadele aralıksız devam ediyor. Pençe ve Eren Operasyonlarında çok ciddi sonuçlar alınıyor. Terör örgütlerine karşı ciddi bir mücadele veriliyor. Türkiye'nin terörle mücadelesini başka yerlere çekmek isteyenlerin kara propagandası ile karşı karşıya kalıyoruz.

TSK, operasyonlarda sivillere zarar verilmemesi konusunda çok titiz. TSK'nın okul, sağlık merkezi ve sivilleri hedef alması gibi bir şey söz konusu olmaz. Bu yönde çıkan haberler yalandır. Yapılan tüm operasyonları terörle mücadele kapsamında ulusal güvenliğimizi korumak için yaptığımızı bir kez daha belirtmek isterim."

Afganistan'daki gelişmeler

Çelik Afganistan'dakı son gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sayıda görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Çelik, "Cumhurbaşkanımızın verdiği temel mesaj; Afganistan'da kapsayıcı bir hükümetin ortaya çıkmasıdır. İnsan hakları ve diğer konularda çok ciddi kaygılar vardır. Burada uygulamaları yakından takip edeceğiz. Kadın hakları konusunun yakın bir şekilde takibimizde olduğunu belirtmek istiyoruz. Afgan halkının geleceği için kapsayıcı bir hükümet olmalı, temel hak ve hürriyetlere saygılı bir uygulama olmalı. Burada Afgan halkı yalnmız bırakılmamalı. Uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalı." diye konuştu.

Afganistan'da Türk askerinin güvenliği için her türlü tedbiri alacak senaryonun hazır olduğunu söyledi.

'Türkiye göçmen kampı değil'

Ömer Çelik sosyal medyada yer alan 'göçmen anlaşması yapıldı' iddialarıyla ilgili olarak ise, "Türkiye'nin bir tane daha mülteci alacak kapasitesi yoktur. Türkiye bu kadar yükü o insanlar ölmesin diye yerine getirmiştir. Türkiye bir toplama kampı, göçmen kampı değildir. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına hakimdir. Türkiye'ye sorulmadan yapılan bazı açıklamalar yok hükmündedir." ifadelerini kullandı.

Çelik sözlerine şöyle son verdi:

"2021 yılı içerisinde güney sınırlarımızdan 160 bin, doğu sınırlarımızdan 90 bin düzenli göçmenin ülkeye girişi engellenmiştir. Afganistan'a geri gönderilen kiş isayısı 235 bine ulaşmıştır. Bütün ülkeler kendi sınırlarını korumak için ilave tedbirlere ihtiyaç duyuyor.

Uzun zamandır hem kendi aldığımız tedbirler var hem de AB ile yürüttüğümüz çalışmalar var. Sınırdaki gözlem faaliyetlerimizde kapasitemizin artırılması konusunda çalışmalarımız var."