Ömer Çelik'ten 10 Ağustos mesajı: 'Türkiye Yüzyılı için yeni bir dönüm noktası'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 10 Ağustos’un Türk siyaseti açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Sosyal medya paylaşımında, 2014’te yapılan seçimle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletin oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatan Çelik, Erdoğan’ın 11 yıldır ülkenin yönetiminde ve dünya siyasetinin önemli meselelerinde imzalar atmaya devam ettiğini ifade etti.
Çelik, "10 Ağustos ülkemizdeki büyük dönüşümlerin ve hamlelerin güçlü siyaseti için yeni bir dönüm noktası. 10 Ağustos 2014'te milletimiz Türkiye Yüzyılı'na ulaşmamızı sağlayacak büyük bir karara imza attı" ifadelerini kullandı.
Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletin oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olduğuna dikkat çekerek, "Milletimizin kararıyla Cumhurbaşkanımız 11 yıldır ülkemizin yönetiminde ve dünya siyasetinin en önemli meselelerinde basiret ve dirayetle imzalar atmaya devam ediyor" dedi.
10 Ağustos 2014’te milletimiz Türkiye Yüzyılı’na ulaşmamızı sağlayacak büyük bir karara imza attı.
