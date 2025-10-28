Ömer Çelik'ten İsrail'e tepki: Soykırım saldırısıdır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Netanyahu'nun Gazze saldırı emri vermesine tepki gösterdi. Çelik, "İsrail’in Gazze’ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır" dedi.
Ömer Çelik sosyal medya hesabından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkesi bozarak saldırı emri vermesini kınadı.
Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
İsrail’in Gazze’ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır.
İsrail Gazze halkına olduğu gibi uluslararası hukuka ve barış isteyen herkese dönük soykırım siyaseti gütmektedir.
İnsanlığı korumanın tek yolu bu soykırım şebekesinin uluslararası toplum tarafından fiilen durdurulması, yargılanması ve cezalandırılmasıdır.
İsrail’in Gazze’ye saldırısı barış isteyen herkese dönük yapılan bir soykırım saldırısıdır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 28, 2025
